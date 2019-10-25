Süper Lig'de haftanın programı! İşte, 9. hafta fikstürü
Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor Ankaragücü maçıyla başlayacak. İşte, 9. hafta fikstürü...25 Ekim 2019 Cuma 01:03
Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor Ankaragücü maçıyla başlayacak. İşte, 9. hafta fikstürü...
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de 9. hafta Çaykur Rizespor Ankaragücü maçıyla başlıyor. Futbolseverler ayrıca 9. haftada Beşiktaş Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak.
YORUM YAZ