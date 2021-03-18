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Spor Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig’de 31. Hafta maçları
Spor

Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig’de 31. Hafta maçları

Süper Lig’de 31. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig’de 31. hafta maçları 19 Mart Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Peki, Süper Lig’de haftanın maçları hangileri? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 11:30:00 -
Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig’de 31. Hafta maçları

Süper Lig’de 31. hafta 19 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte, Süper Lig’de haftanın programı:

Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig’de 31. Hafta maçları

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

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