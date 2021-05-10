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Spor Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:48:00 -
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe-DG Sivasspor mücadelesini Halis Özkahya, Denizlispor-Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen, Konyaspor-Trabzonspor müsabakasını ise Ali Şansalan yönetecek.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre birbirinden kritik maçları yönetecek hakemler:

11 Mayıs Salı

17.00 İH Konyaspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor- BB Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor : Halil Umut Meler

20.30 Denizlispor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Suat Arslanboğa

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