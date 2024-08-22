Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trednyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Corendon Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metinoğlu
Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük
Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor: Çağdaş Altay
Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.
Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.