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Spor Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 11:50:00 -
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trednyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Corendon Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metinoğlu

Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük

Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor: Çağdaş Altay

Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.

Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.

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