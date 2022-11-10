Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 14.hafta 11 Kasım Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Ligde yeni hafüa başlamadan önce mücadelelerde düdük çalacak olan hakemler de belli oldu. Peki, hangi maçta hangi hakem görev alacak?
Süper Lig'de 14.hafta Alanyaspor-Adana Demirspor, Ankaragücü-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak. Her hafta olduğu gibi perşembe günü itibariyle karşılaşmalarda görev alacak olan hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:
11 Kasım Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek