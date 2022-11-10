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Spor Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14.hafta 11 Kasım Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Ligde yeni hafüa başlamadan önce mücadelelerde düdük çalacak olan hakemler de belli oldu. Peki, hangi maçta hangi hakem görev alacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-10 15:29:00 -
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14.hafta Alanyaspor-Adana Demirspor, Ankaragücü-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak. Her hafta olduğu gibi perşembe günü itibariyle karşılaşmalarda görev alacak olan hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

11 Kasım Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 Kasım Cumartesi

14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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