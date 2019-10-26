Süper Lig'de günün sonuçları! İşte, Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, Süper Lig puan durumu...
Süper Lig'de 9. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, Süper Lig puan durumu...
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de günün sonuçları...
Süper Lig günün sonuçları
Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep FK-Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-Konyaspor: 5-1
27 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor
16.30 Gençlerbirliği-Denizlispor
16.30 Göztepe-Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş-Galatasaray
28 Ekim Pazartesi
20.00 Başakşehir-Trabzonspor
Süper Lig puan durumu