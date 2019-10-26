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Spor

Süper Lig'de günün sonuçları! İşte, Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, Süper Lig puan durumu...

2019-10-26 22:10:00 -
Süper Lig'de günün sonuçları! İşte, Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, Süper Lig puan durumu...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Süper Lig'de günün sonuçları...

 

Süper Lig günün sonuçları

Sivasspor-Antalyaspor: 2-1

Gaziantep FK-Alanyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Konyaspor: 5-1

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor

16.30 Gençlerbirliği-Denizlispor

16.30 Göztepe-Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş-Galatasaray

28 Ekim Pazartesi

20.00 Başakşehir-Trabzonspor

Süper Lig puan durumu

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