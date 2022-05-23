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Spor Süper Lig’de gol kralı kim oldu 2021-2022
Spor

Süper Lig’de gol kralı kim oldu 2021-2022

Süper Lig’de 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu sona erdi. Futbolseverler ise son hafta alınan sonuçları ve gol krallığı yarışını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kim gol kralı oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 08:52:00 -
Süper Lig’de gol kralı kim oldu 2021-2022

Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Ligin tamamlanmasının ardından ise puan durumu ve gol krallığı yarışı merak edilmeye başlandı.

Süper Lig’de gol kralı kim oldu 2021-2022

Süper Lig’de sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde şampiyonluk ipini 37 yıllık hasretin ardından Trabzonspor göğüsledi. Futbolseverler ise son hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve gol krallığı yarışını araştırmaya başladı.

Süper Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0

Altay-Kasımpaşa: 2-4

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Adana Demirspor-Göztepe: 7-0

Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: 4-1

 

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu gol krallığına 20 gol ile Kasımpaşa forması giyen Umut Dilan Bozok ulaştı.

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