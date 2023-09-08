Süper Lig'de flaş ayrılık: Çağdaş Atan İstanbul'a mı geliyor?

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan görevinden ayrıldığını açıkladı. Atan'ın İstanbul ekibi Başakşehir'in başına geçebileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da beklenmedik ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılı takımın başarılı Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

Çağdaş Atan açıklamasında, “Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Kayseri bana il günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık. Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı. Ayrılırken en mutlu olduğum şey bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu daha da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır. Kayseri’de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin hamiliğinde Milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmek Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim. Başkanımız Sayın Ali Çamlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağım olarak her anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden rica bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu külünün esas gücü sizlersizini. Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin” dedi.