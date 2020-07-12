Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?
Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var.
Bugün hangi maçlar var?
Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasısaat 18.30'da başlayacak. Mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe-Sivasspor maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak