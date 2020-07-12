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Spor

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Saat kaçta? Nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:24:00 -
Süper Lig'de bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'de heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var.

Bugün hangi maçlar var?

Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasısaat 18.30'da başlayacak. Mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesi saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı saat 21:00'da başlayacak. Maç Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak

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