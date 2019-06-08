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Süper Lig'de Buffon bombası! “Yeni deneyimlere ihtiyacım var”

İtalyan basını, Fransız devi Paris Saint-Germain’den ayrıldığını açıklayan dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Buffon için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Buffon daha önce yaptığı açıklamada “Yeni deneyimlere ihtiyacım var” demişti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
Süper Lig'de Buffon bombası! “Yeni deneyimlere ihtiyacım var”

İtalyanlar, Gianluigi Buffon’un Fenerbahçe’ye gideceğini yazdı. 17 yıl boyunca kalesini koruduğu, kaptanı olduğu Juventus’tan ayrılıp, geçen sezon Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) için ter döken 41 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde kariyerinde artık yeni deneyimlere ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Buffon, “PSG yeni teklif yaptı, kabul etmedim. Yeni deneyimlere ve ateşli rekabetlere katılma hevesim ağır bastı” demişti.

Bu sezon PSG’de gösterdiği performansla, 41 yaşında olduğunu belli etmemeye çalışan Buffon, otoriteler tarafından da başarılı bulundu.

Bir sorun olmadığı sürece de futbol oynayacağını söyleyen İtalyan efsanesi, geçen sezon da kendisini isteyen Fenerbahçe’yi, kariyerinin son durağı olacak seçebilir.

3 Temmuz 2001’de Parma’dan Juventus’a 53 milyon euroya transfer olan Buffon, yakın tarihe kadar en pahalı kaleciydi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
  1. Parma
  2. Juventus
  3. Buffon
  4. Fenerbahçe
  5. PSG
  6. Paris Saint-Germain

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