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Spor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta programı
Spor

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta programı

Süper Lig 11. hafta maç saatleri… Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu sporseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Geride kalan 10 haftanın ardından heyecanın arttığı ligde, bu hafta da kritik maçlar olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta maç programı nasıl? Bu hafta Beşiktaş kimle oyayacak? Fenerbahçe bu hafta kimle oynayacak? Bu hafta Galatasaray kimle oynayacak? İşte Süper Lig 11. hafta maç programı, maç saatleri…

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:15:00 - 2021-10-26 10:17:53
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 11. hafta programı

Süper Lig'de 11. hafta 29 Ekim Cuma günü oynanacak 1 karşılaşmayla başlayacak. Karedeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Bu hafta hangi maçlar var, Süper Lig 11. hafta maç saatleri

29 Ekim Cuma maçları

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi maçları

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar maçları

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi maçları

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

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