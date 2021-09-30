Süper Lig 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. 7 haftayı geride bırakılan ligde heyecan, bu hafta da bir an olsun düşmeyecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. hafta programı...