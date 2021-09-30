Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. hafta programı
Süper Lig 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. 7 haftayı geride bırakılan ligde heyecan, bu hafta da bir an olsun düşmeyecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 8. hafta programı...
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Kayserispor-Trabzonspor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçları da yine Süper Lig 8. haftasında oynanacak. İşte, Süper Lig 8. hafta programı ve Süper Lig 8. hafta hakemleri.
Süper Lig 8. hafta programı
1 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık