Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? sorusu sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de kıyasıya heyecan 9. hafta maçları ile devam edecek. TFF Süper Lig 9. hafta fikstürünü yayımladı. Bu haftanın açılış maçı Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü mücadelesi olacak. Gözler bu hafta oynanacak diğer kritik müsabakalarda. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)