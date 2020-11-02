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Spor Süper Lig'de ayrılık kararı: Fikir ayrılıkları nedeniyle...
Spor

Süper Lig'de ayrılık kararı: Fikir ayrılıkları nedeniyle...

Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:15:00 -
Süper Lig'de ayrılık kararı: Fikir ayrılıkları nedeniyle...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan aldı.

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