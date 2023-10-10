Süper Lig'de Aykut Kocaman bombası! Her an açıklanabilir: İşte o takım...

Hatayspor'a 3-1 yenilen ve son 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alan Konyaspor'da yönetim, milli arada Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlıların, kulübe en parlak dönemlerinden birini yaşatan Aykut Kocaman'ı getirmeyi istediği öğrenildi.



Stanojevic, Hatay maçı sonrasında istifa sorusuna, "Ben vazgeçen bir ruh değilim. Asla vazgeçen bir birey olmadım. 1 mağlubiyetten sonra neden vazgeçip terk edeyim bilmiyorum" yanıtını vermişti.



2 YILDIR GÖREV ALMIYOR



Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, İstanbul ekibinden Ekim 2021 tarihinde ayrılmıştı. Kocaman, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev almadı.

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