Süper Lig'de Arda Turan bombası! Son şampiyon Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray Teknik DirektörüFatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği herkesçe bilinirken, Abdurrahim Albayrak'ın Ahmet Bulut ile kritik bir görüşme yapacağı iddia edildi. Kritik görüşme Takvim'in haberine göre her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Arda Turan, yuvasına dönebilir. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelecek.

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