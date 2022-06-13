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Spor Süper Lig'de Andrea Pirlo dönemi! Fatih Karagümrük'e imza atacak
Spor

Süper Lig'de Andrea Pirlo dönemi! Fatih Karagümrük'e imza atacak

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün İstanbul'a getirip sözleşme imzalattığı İtalyan futbolunun yaşayan efsanelerinden Andrea Pirlo için medya önünde de imza töreni düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:37:19 - 2022-06-13 13:37:18
Süper Lig'de Andrea Pirlo dönemi! Fatih Karagümrük'e imza atacak

Dünyaca ünlü İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo bu akşam 18.00'deki törende basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.

Pirlo, başkan Süleyman Hurma ve yöneticilerle dün akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finalini izledi.

Wulfz Fatih Karagümrük - ALG Spor arasında oynanan maçı izleyen İtalyan çalıştırıcıyı stat çıkışında görüntüledi.

Maçı protokol tribününden izleyen Pirlo herhangi bir açıklamada bulunmazken, Başkan Süleyman Hurma "Bize ve Türk futboluna çok katkılar sağlar" açıklaması yaptı.

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