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Spor Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı! Yeni haftada kim düdük çalacak?
Spor

Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı! Yeni haftada kim düdük çalacak?

Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yönetimiyle Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmalarından görev yapacak hakemler belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 15:48:00 -
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı! Yeni haftada kim düdük çalacak?

Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yönetimiyle Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmalarından görev yapacak hakemler belirlendi.

 

Haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve yardımcıları şöyle:

 

16 EYLÜL CUMA

20.00 Galatasaray - Arabam.com Konyaspor (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

 

(H) ABDULKADİR BİTİGEN

(Y) VOLKAN AHMET NARİNÇ

(Y) HAKAN YEMİŞKEN

(D) NESLİHAN MURATDAĞI

 

20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu)

 

(H) ÇAĞDAŞ ALTAY

(Y) DENİZ CANER ÖZARAL

(Y) FURKAN ÜRÜN

(D) YİĞİT ARSLAN

 

17 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı)

 

(H) SUAT ARSLANBOĞA

(Y) İBRAHİM BOZBEY

(Y) BİLAL GÖLEN

(D) OĞUZHAN AKSU

 

20.00 Fraport Antalyaspor - Adana Demirspor A.Ş.(Corendon Airlines Park Antalya Stadı)

 

(H) ALİ PALABIYIK

(Y) BAHTİYAR BİRİNCİ

(Y) CEMİL TUNÇ

(D) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

 

20.00 İstanbulspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

 

(H) ZORBAY KÜÇÜK

(Y) ERDEM BAYIK

(Y) CANDAŞ ELBİL

(D) GAMZE DURMUŞ PAKKAN

 

18 EYLÜL PAZAR

17.00 Trabzonspor A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

 

(H) METE KALKAVAN

(Y) MUSTAFA EMRE EYİSOY

(Y) MUSTAFA SAVRANLAR

(D) ALİ ŞANSALAN

 

17.00 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü - VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

 

(H) BAHATTİN ŞİMŞEK

(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU

(Y) OSMAN GÖKHAN BİLİR

(D) MELİS ÖZÇİĞDEM

 

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) - Ev Sahibi Takım Seyircisiz

 

(H) SARPER BARIŞ SAKA

(Y) İSMAİL ŞENCAN

(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY

(D) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

 

20.00 Fenerbahçe A.Ş. - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi)

 

(H) HÜSEYİN GÖÇEK

(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN

(Y) ALPASLAN DEDEŞ

(D) CANSU TİRYAKİ

 

Haftayı bay geçen takım: Bitexen Giresunspor

 

 

 

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