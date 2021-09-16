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Spor Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan, Galatasaray-Alanyaspor randevusunu ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:20:00 -
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Başakşehir-Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan, Galatasaray-Alanyaspor randevusunu ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

İşte haftanın hakemleri:

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: HÜSEYİN GÖÇEK

ALTAY - GÖZTEPE: HALİL UMUT MELER

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK: ATİLLA KARAOĞLAN

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR: METE KALKAVAN

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ: ALİ ŞANSALAN

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR: CÜNEYT ÇAKIR

GİRESUNSPOR - KONYASPOR: VOLKAN BAYARSLAN

GALATASARAY - ALANYASPOR: ABDULKADİR BİTİGEN

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE: FIRAT AYDINUS

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR: ALPER ULUSOY

 

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