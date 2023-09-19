Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı! Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor
Süper Lig’de 5. hafta geride kaldı… Antalyaspor’u 3-2’lik skorla yenen ve 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 12 yaptı ve liderlik koltuğuna oturmayı başardı…
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakalarında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı, MKE Ankaragücü ise deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Bitexen Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 12 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertli takımın 3. haftada RAMS Başakşehir ile oynaması gereken karşılaşma, Avrupa kupası müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.
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Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı.
İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 34 gol atıldı.
İşte sonuçlar:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK: 2-0
Galatasaray-Yılport Samsunspor: 4-2
Yukatel Adana Demirspor-Pendikspor: 3-0
Fenerbahçe-Bitexen Antalyaspor: 3-2
İstanbulspor-RAMS Başakşehir: 0-2
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-3
Trabzonspor-Beşiktaş: 3-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 0-0
EMS Yapı Sivasspor-MKE Ankaragücü: 1-3