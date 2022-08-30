Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.4. haftanın maç sonuçları merak konusu oldu. İşte 4. hafta maç sonuçları..

Süper Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı! İşte ligin yeni lideri..

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.Birbirinden keyifli maçlara sahne olan 4. hafta maçları dün oynanan son iki maç ile tamamlandı.

4. haftaya lider olarak giren Fenerbahçe haftayı 5. sırada kapatırken ligin yeni lideri averaj ile Beşiktaş oldu.Beşiktaş ve Gaziantep FK 10'ar puanda bulunuyor.

4. haftada en gollü maç Gaziantep FK ile Antalyaspor arasında oynanan 7 gollük maç olurken gol sesi çıkmayan tek maç ise Trabzsonspor - Galatasaray maçı oldu.



Sürpriz sonuçlara sahne olan 4. hafta maçlarının sonuçları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.Maçların sonuçları ve ligde oluşan sıralama sosyal medyada gündeme geldi.İşte Süper Lig'in 4. haftasından oynanan maçlar ve sonuçları..

4. haftanın sonuçları

Gaziantep 5-2 Antalyaspor

Fatih Karagümrük 4-1 Ankaragücü

Adana Demirspor 1-0 Ümraniyespor

Alanyaspor 0-1 İstanbulspor

Kayserispor 3-0 Giresunspor

Kasımpaşa 1-0 Hatayspor

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 3-1 Sivasspor



