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Spor

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler olacak?

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler belli oldu. Süper Lig'de 33. hafta, cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Göztepe ve Gaziantep-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kritik karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Peki, hangi hakemler hangi kritik mücadeleleri yönetecek? Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler?

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:57:00 -
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler olacak?

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak. Süper Lig'de 33. hafta, cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Göztepe ve Gaziantep-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kritik karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte görevli hakemler:

Beşiktaş-Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
Galatasaray-Göztepe (Koray Gençerler)
Trabzonspor-Konyaspor (Atilla Karaoğlan)
Sivasspor-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
Başakşehir-Kayserispor (Ali Şansalan)

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların
gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

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