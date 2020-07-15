Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler olacak?
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler belli oldu. Süper Lig'de 33. hafta, cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Göztepe ve Gaziantep-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kritik karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Peki, hangi hakemler hangi kritik mücadeleleri yönetecek? Süper Lig'de 33. hafta hakemleri kimler?
TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak. Süper Lig'de 33. hafta, cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Göztepe ve Gaziantep-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kritik karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte görevli hakemler:
Beşiktaş-Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
Galatasaray-Göztepe (Koray Gençerler)
Trabzonspor-Konyaspor (Atilla Karaoğlan)
Sivasspor-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
Başakşehir-Kayserispor (Ali Şansalan)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların
gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe