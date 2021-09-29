Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor saha olayları, Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Atakaş Hatayspor ise talimatlara aykırı hareketten dolayı kurula gönderildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile yöneticiler Süleyman Bilici ve Metin Korkmaz'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Hukuk müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Denizlispor'un yanı sıra Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok ile Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'i de kurula sevk etti.