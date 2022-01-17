Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu