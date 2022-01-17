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Spor Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 12:15:00 -
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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Yorumlar

Mehmet

Bunlar hakem değil paralı köpekler kim önlerine yalak koyarsa ona kuyruk sallıyorlar itler spor bakanına istifa ed desen kafasını kuma gömer memleket gerçekten sahibsiz herkes çıkarının menfeatinin peşinde hizmet yok alçaklık var
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