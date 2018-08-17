THY - Konya
0553 313 94 23

Süper Lig'de 2. hafta Trabzon'da açılıyor

Süper Lig'de ikinci haftanın ilk maçında Karadeniz ekibi Trabzonspor, kendi evinde Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:50
Süper Lig'de 2. hafta Trabzon'da açılıyor

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Demir Grup Sivaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Burak Yılmaz'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

 Trabzonspor, Süper Lig'de 90 gün sonra Medical Park Stadı'nda bordo-mavili taraftarlarla buluşacak.

Geçen sezon 18 Mayıs'ta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, bu sezon ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak.

TRABZONSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1 

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı,Hugo Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:50
  1. Karaman
  2. Trabzonspor
  3. Sivasspor
  4. Kardemir Karabükspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanlı saldırı sonrası Diyanet'ten açıklama
    1. Kanlı saldırı sonrası Diyanet'ten..
    2. 2018 LGS ek kontenjan ve ikinci..
    3. ABD Başkanı Trump'ın kararına Rusya ve..
    4. İşçiler dava açtı, o köy satıldı!
    5. Pakistan'ın yeni başbakanından önemli..
    6. CHP'li Gürsel Tekin'den skandal paylaşım
    7. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    8. Makedonya'daki üniversiteden kritik TL..
    9. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    10. Kayseri'de öğrenci sorumlusu FETÖ..
    11. Konya'da otomobil sulama kanalına..
    12. Trump'tan ABD şirketlerine çağrı
    13. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    14. Terör devleti İsrail'den skandal karar!
    15. Modern tasarıma sahip tesettür elbise..
    16. Yatırımcı daha güçlü pozisyonla geri..
    17. “Bu cennet vatan uğruna canını feda..
    18. BDDK'dan kur ataklarına karşı yeni önlem
    19. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    20. Aydın’da zincirleme kaza: 1 ölü, 7..
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Kurban fiyatları Gaziantep
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi