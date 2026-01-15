  • İSTANBUL
Süper Lig’de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 18. hafta heyecanı 17 Ocak Cumartesi, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.
Trendyol Süper Lig’de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

 

17 Ocak Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün

