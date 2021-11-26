Süper Lig'de 14. hafta öncesi puan durumu
Süper Lig'de 14. hafta öncesi Trabzonspor'un namağlup liderliğini sürdürdüğü haftada puan durumu şu şekilde oluştu:
Süper Lig'de 14. hafta öncesi Trabzonspor'un namağlup liderliğini sürdürdüğü haftada puan durumu şu şekilde oluştu:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Trabzonspor 13 10 3 0 27 11 14 33
2. Hatayspor 13 8 2 3 23 10 13 26
3. Konyaspor 13 7 5 1 21 10 11 26
4. Alanyaspor 13 7 3 3 20 19 1 24
5. Fenerbahçe 13 7 2 4 19 16 3 23
6. Karagümrük 13 6 4 3 21 16 5 22
7. Başakşehir 13 7 0 6 20 16 4 21
8. Galatasaray 13 6 3 4 19 17 2 21
9. Beşiktaş 13 6 2 5 21 17 4 20
10. Adana Demir 13 5 4 4 20 18 2 19
11. Altay 13 5 1 7 18 21 -3 16
12. Kayserispor 13 4 4 5 18 21 -3 16
13. Antalyaspor 13 4 3 6 15 20 -5 15
14. Gaziantep 13 4 3 6 14 19 -5 15
15. Sivasspor 13 2 7 4 16 15 1 13
16. Giresunspor 13 3 4 6 8 12 -4 13
17. Y. Malatya 13 4 0 9 12 23 -11 12
18. Göztepe 13 2 4 7 12 19 -7 10
19. Kasımpaşa 13 2 3 8 13 21 -8 9
20. Ç. Rizespor 13 2 1 10 11 27 -16 7
Bugün:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)