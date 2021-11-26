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Spor Süper Lig'de 14. hafta öncesi puan durumu
Spor

Süper Lig'de 14. hafta öncesi puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta öncesi Trabzonspor'un namağlup liderliğini sürdürdüğü haftada puan durumu şu şekilde oluştu:

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:31:00 - 2021-11-26 10:33:41
Süper Lig'de 14. hafta öncesi puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta öncesi Trabzonspor'un namağlup liderliğini sürdürdüğü haftada puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Trabzonspor 13 10 3 0 27 11 14 33

2. Hatayspor 13 8 2 3 23 10 13 26

3. Konyaspor 13 7 5 1 21 10 11 26

4. Alanyaspor 13 7 3 3 20 19 1 24

5. Fenerbahçe 13 7 2 4 19 16 3 23

6. Karagümrük 13 6 4 3 21 16 5 22

7. Başakşehir 13 7 0 6 20 16 4 21

8. Galatasaray 13 6 3 4 19 17 2 21

9. Beşiktaş 13 6 2 5 21 17 4 20

10. Adana Demir 13 5 4 4 20 18 2 19

11. Altay 13 5 1 7 18 21 -3 16

12. Kayserispor 13 4 4 5 18 21 -3 16

13. Antalyaspor 13 4 3 6 15 20 -5 15

14. Gaziantep 13 4 3 6 14 19 -5 15

15. Sivasspor 13 2 7 4 16 15 1 13

16. Giresunspor 13 3 4 6 8 12 -4 13

17. Y. Malatya 13 4 0 9 12 23 -11 12

18. Göztepe 13 2 4 7 12 19 -7 10

19. Kasımpaşa 13 2 3 8 13 21 -8 9

20. Ç. Rizespor 13 2 1 10 11 27 -16 7

 

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

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