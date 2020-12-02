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Spor Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı
Spor

Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:01:31 -
Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şöyle:

- 12. Hafta

11 Aralık Cuma:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

BAY: Galatasaray


- 13. Hafta

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Stat açıklanmadı)

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

BAY: Medipol Başakşehir


- 14. Hafta

22 Aralık Salı:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

BAY: Fatih Karagümrük


- 15. Hafta

26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

BAY: Fenerbahçe

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