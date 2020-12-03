Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.
Vodafone Park'taki maç 19.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre lig maçının 11.haftası programı şöyle:
Yarın:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor vs Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
Not: Gaziantep FK hafta geçecek.