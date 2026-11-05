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Spor Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! O maçı Halil Umut Meler yönetecek
Spor

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! O maçı Halil Umut Meler yönetecek

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! O maçı Halil Umut Meler yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından olan Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! Haftanın maçı İstanbul’da oynanacak
Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! Haftanın maçı İstanbul’da oynanacak

Spor

Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! Haftanın maçı İstanbul’da oynanacak

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