Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu! O maçı Halil Umut Meler yönetecek
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından olan Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan