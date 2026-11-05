  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de 'yağmur dursun' diye kurban kesilirken Katar emiri Al Sani duaya çıktı Okullarda OYSS ile şişirilmiş not dönemi bitiyor! Ezberci model artık tarih oluyor Depoları fulleyin iyi geliyor: Uzun yıllar yetecek enerji deposu, etkisi müthiş! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı Ünlü İngiliz takımı şok oldu! Greenwood perişan etti! Liverpool taraftarı çıldırdı Çok konuşulacak iddia! Galatasaray'da transferin yeni patronu! Abdullah kavukçu'nun yerine İngiliz devinden isyan ettiren Fenerbahçe sözleri: Fenerbahçe gibi oynadı! Emre'den sihirli dokunuş Demokratlar 240 sandalyeye ulaştı! Trump’ın hezimeti her saat büyüyor! Amerikan devinden isyan ettiren Türkiye kararı: Bir anda durdurdular
Spor
10
Yeniakit Publisher
İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Liverpool'un Devler Ligi’nde Fenerbahçe'den aldığı 3-2'lik yenilgiyi manşetlerine taşıyan İngiliz basını sarı-lacivertlilerin geri dönüşünü ön plana çıkardı. Mason Greenwood ve Archie Brown'ın performansına da dikkat çeken İngiliz medyası, Liverpool'un maçı koparamadığını, sarı-lacivertli takımın iştahlı ve geri dönüşe inanan oyunu karşısında darmadağın olduğunu yazdı. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan yenilgilere de dikkat çekilen yorumlarda, “Son zamanlarda Türk kulüpleriyle karşılaşmak, bu şehre yapılan ziyaretleri adeta bir işkenceye dönüştürdü” denildi.

#1
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma İngiliz basınında gündem olurken, dikkat çekici manşetler atıldı. İşte Fenerbahçe-Liverpool maçının İngiliz basınına yansımaları:

#2
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

BBC: “İstanbul'da bir başka 'mucize' daha ama bu seferki Liverpool'u üzdü. Geri dönüşler söz konusu olduğunda Liverpool ve İstanbul'un uzun bir geçmişi var ancak bu sefer Andoni Iraola'nın takımı yanlış türden bir geri dönüş yaptı.”

#3
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Times: “Liverpool, İstanbul'da Dirk Kuyt'ın Premier Lig'den seçtiği oyuncular karşısında şok yaşadı. Mason Greenwood'un da gol attığı maçta Andoni Iraloa'nın takımı, N'Golo Kante, Ederson, Romelu Lukaku ve Matteo Guendouzi gibi yıldız oyuncuların yer aldığı takıma mağlup oldu. İstanbul, Liverpool taraftarları için her zaman özel bir yer olacak ancak son zamanlarda Türk kulüpleriyle karşılaşmak, bu şehre yapılan ziyaretleri adeta bir işkenceye dönüştürdü.”

#4
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Guardian: “Muriqi, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü tamamlayarak Liverpool'un savunmadaki hatalarının bedelini ödetmesini sağladı. Andoni Iraola, Liverpool'un hücum hattında iyileşme arayışıyla İstanbul'a gelmişti ancak sahanın diğer ucunda beklenmedik bir endişeyle ayrıldı. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini savunmadaki birçok hatayla bozmasının ardından Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın geçici teknik direktörlük dönemine fırtınalı bir galibiyetle damgasını vurdu.”

#5
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Sky Sports: “Andoni Iraola'nın takımı İstanbul'da iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel başlangıcı, İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olarak beklenmedik bir şekilde sona erdi.”

#6
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Mirror: “Liverpool, iki kez öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye karşı mağlup oldu. Liverpool'un İstanbul'da yağmur altında geçen maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisi sona erdi.”

#7
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Athletic: “Fenerbahçe, Liverpool'u şok etti. Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan üç hafta sonra Liverpool'u şaşırtarak ikinci yarıda 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Liverpool'un İstanbul kabusu devam ediyor…”

#8
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Daily Mail: “Dağınık Liverpool, Dirk Kuyt'un eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği tarihi zaferde Türkiye'de yine çöktü. Bu mağlubiyetin sebebi ise iki İngiliz futbolcunun golleri ve yedek kulübesindeki eski bir dosttan düşmana dönüşmesi oldu.”

#9
Foto - İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı

Telegraph: “Liverpool'un yaşadığı felaket, Iraola'ya bugüne kadarki en zorlu gecesini yaşattı"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi
Spor

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi

Galatasaray, UEFA Şampyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Galatasaray yoluna 3 puanı alarak dev..
Cezaevinden Terörsüz Türkiye açıklaması! Selo’nun derdi hiç değişmedi: Atılması gereken en acil adım Öcalan!
Gündem

Cezaevinden Terörsüz Türkiye açıklaması! Selo’nun derdi hiç değişmedi: Atılması gereken en acil adım Öcalan!

PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikme sevdasıyla başladığı siyasi hayatına terör suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden uzaktan devam eden e..
Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!
Gündem

Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında dinlenen her tanık, Ekrem İmamoğlu yönetiminde kurulan devasa bir soygun ekosistemini göz..
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
Gündem

ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadı..
İsrail basınında seçim depremi! Trump'ın yenilgisi Tel Aviv'i karıştırdı
Gündem

İsrail basınında seçim depremi! Trump'ın yenilgisi Tel Aviv'i karıştırdı

ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elde etmesi, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail gazetele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23