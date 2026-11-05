İngiliz basını Liverpool’u yerden yere vurdu! Fenerbahçe tarihi kâbusu yaşattı
Liverpool'un Devler Ligi’nde Fenerbahçe'den aldığı 3-2'lik yenilgiyi manşetlerine taşıyan İngiliz basını sarı-lacivertlilerin geri dönüşünü ön plana çıkardı. Mason Greenwood ve Archie Brown'ın performansına da dikkat çeken İngiliz medyası, Liverpool'un maçı koparamadığını, sarı-lacivertli takımın iştahlı ve geri dönüşe inanan oyunu karşısında darmadağın olduğunu yazdı. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan yenilgilere de dikkat çekilen yorumlarda, “Son zamanlarda Türk kulüpleriyle karşılaşmak, bu şehre yapılan ziyaretleri adeta bir işkenceye dönüştürdü” denildi.