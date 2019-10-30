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Spor

Süper Lig’de 10. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

2019-10-30 12:35:00 -
Süper Lig’de 10. hafta hakemleri açıklandı

Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Lider Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşmasını Mete Kalkavan; Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır ve Kayserispor-Fenerbahçe maçını da Arda Kardeşler yönetecek.

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor / Abdulkadir Bitigen

2 kasım cumartesi

15.00 Konyaspor-Gençlerbirliği / Volkan Bayarslan

17.30 Alanyaspor-Başakşehir / Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor-Göztepe / Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş / Cüneyt Çakır

3 kasım pazar

14.00 Denizlispor-Sivasspor / Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor / Halis Özkahya

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe / Arda Kardeşler

4 kazım pazartesi

20.00 Ankaragücü-Gaziantep FK / Halil Umut Meler

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