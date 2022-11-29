Süper Lig yıldızı için şok iddia! Bakalım yönetim ne yapacak?

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ruben Ribeiro ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'un 35 yaşındaki futbolcusuna eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi. Bu karara uymayan Ribeiro'nun Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Süper Lig'de teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Hatayspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Topladığı 14 puanla 14. sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Güneydoğu ekibinin tecrübeli futbolcusu Ruben Ribeiro'nun başı belaya girdi.

A Bola'nın haberine göre; Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı ülkesi Portekiz'de geçiren 35 yaşındaki futbolcu, eşine şiddet uyguladı. Ribeiro'nun yaptıkları nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ancak Portekizli futbolcunun elektronik gözetimle ev hapsi kararına uymayıp, Türkiye'ye kaçtığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin telefonlarına çıkmayan Ribeiro'nun şiddet uyguladığı eşi Angela Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası aldığı aktarıldı.

Bu gelişme sonrasında Hatayaspor'dan herhangi bir açıklama yapılmazken, Süper Lig ekibinin oyuncuyla ilgili nasıl bir reaksiyon alacağı merak ediliyor.