  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böyle çalışmalar ayakta alkışlanır! Dışa bağımlılığı tarihe gömecek adım

Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı! Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tıpta çığır açan teknoloji! Artık yapay zeka ile tespit edilebilecek

Kimliği belirsiz uçak şok etti! Her yeri bombalayıp ortadan kayboldu

Türk Telekom'dan ‘Sesli Adımlar'la AKM'de herkes için erişilebilir yaşam uygulaması! Ücretsiz...

Ünlü üniversitede büyük skandal! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Düzce depreminden sonra bir anda oldu! Sebebi bilinmiyor

AK Parti'den flaş seçim açıklaması! Az önce duyuruldu! Herkes bunu konuşuyor

Son anket açıklandı! Birileri çok fena çıldıracak

Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler
Spor Süper Lig yıldızı için şok iddia! Bakalım yönetim ne yapacak?
Spor

Süper Lig yıldızı için şok iddia! Bakalım yönetim ne yapacak?

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ruben Ribeiro ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'un 35 yaşındaki futbolcusuna eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi. Bu karara uymayan Ribeiro'nun Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 18:00:00 -
Süper Lig yıldızı için şok iddia! Bakalım yönetim ne yapacak?

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ruben Ribeiro ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'un 35 yaşındaki futbolcusuna eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi. Bu karara uymayan Ribeiro'nun Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

Süper Lig'de teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Hatayspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Topladığı 14 puanla 14. sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Güneydoğu ekibinin tecrübeli futbolcusu Ruben Ribeiro'nun başı belaya girdi.

A Bola'nın haberine göre; Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı ülkesi Portekiz'de geçiren 35 yaşındaki futbolcu, eşine şiddet uyguladı. Ribeiro'nun yaptıkları nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ancak Portekizli futbolcunun elektronik gözetimle ev hapsi kararına uymayıp, Türkiye'ye kaçtığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin telefonlarına çıkmayan Ribeiro'nun şiddet uyguladığı eşi Angela Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası aldığı aktarıldı.

Bu gelişme sonrasında Hatayaspor'dan herhangi bir açıklama yapılmazken, Süper Lig ekibinin oyuncuyla ilgili nasıl bir reaksiyon alacağı merak ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23