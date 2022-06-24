Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu seçimini yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olurken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi yayın ihalesi için elini hızlı tuttu. Futbolvererlerin merak ettiği Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig maçları yeni sezonda hangi kanal yayınlayacak? sorularının cevabın bulmuş oldu. Peki Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda?