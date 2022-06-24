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Spor Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Spor

Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu seçimini yaptı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olurken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi yayın ihalesi için elini hızlı tuttu. Futbolvererlerin merak ettiği Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig maçları yeni sezonda hangi kanal yayınlayacak? sorularının cevabın bulmuş oldu. Peki Süper Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-06-24 10:40:00 - 2022-06-24 10:43:12
Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

TFF, Süper Lig ve TFF 1.Lig yayın haklarının 2 yıl boyunda BeIN Media'ya verildiğini açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Digitürk ile yapılan anlaşmanın değerinin 2 milyar 200 milyon TL olduğunu söyledi. TFF'den yapılan yazılı açıklamada, Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu.

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