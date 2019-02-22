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Süper Lig ve 1. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

22 Şubat 2019 Cuma 08:54
Süper Lig ve 1. Lig'e 23. hafta maçlarıyla devam edilecek

 Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 23. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

 

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

 

- Spor Toto 1. Lig

 

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor (Gaziantep)

 

- TFF 2. Lig

 

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Menemen Belediyespor-Fethiyespor (Menemen İlçe)

13.30 Fatih Karagümrük-Zonguldak Kömürspor (Atatürk Olimpiyat)

24 Şubat Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-BAK Spor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Sivas Belediyespor (Darıca İlçe)

13.30 Tokatspor-Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Pendikspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pendik)

13.30 Bandırmaspor Baltok-Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Tuzlaspor (Tarsus İlçe)

 

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Sarıyer-Eyüpspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Hacettepe-Sancaktepe Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

24 Şubat Pazar:

13.30 Manisaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Niğde Anadolu-Sakaryaspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Yılport Samsunspor-İnegölspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Gümüşhanespor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Kastamonuspor 1966-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Ankara Demirspor (Ankara Aktepe)

 

- TFF 3. Lig

 

1. Grup

Yarın:

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Ergene Velimeşespor (Tepecik Şenol Güneş)

24 Şubat Pazar:

13.00 Yomraspor-Erbaaspor (Yomra İlçe)

13.00 Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Erzin Belediyespor-Gebzespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Nazilli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Nazilli İlçe)

13.30 Körfezspor-Silivrispor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Kozan Belediyespor-Tire 1922 (İsmet Atlı)

 

2. Grup

Yarın:

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Osmaniyespor (Maltepe Hasan Polat)

24 Şubat Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Pazarspor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Adıyaman 1954-Ofspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Van Atatürk)

13.30 Karşıyaka-Kırşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Bergama Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Kemerspor 2003-Esenler Erokspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Düzcespor-Alibeyköyspor (Düzce 18 Temmuz)

 

3. Grup

24 Şubat Pazar:

13.00 Cizrespor-1461 Trabzon (Cizre İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Bucaspor (Diyarbakır)

13.00 Bayburt İl Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor (Bayburt Genç Osman)

13.30 Muğlaspor-Fatsa Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)

13.30 Yeni Çorumspor-Halide Edip Adıvarspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Karacabey Belediyespor-Turgutluspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Ankara Adliyespor-Gölcükspor (Ankara OSTİM)

13.30 Bağcılarspor-Serik Belediyespor (Bağcılar Mahmutbey)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 08:54
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Batman
  5. Bayburt
  6. Zonguldak
  7. Van
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Tokat
  12. Sivas
  13. Samsun
  14. Sakarya
  15. Rize
  16. Ordu
  17. Niğde
  18. Nevşehir
  19. Muğla
  20. Kahramanmaraş
  21. Manisa
  22. Malatya
  23. Konya
  24. Kocaeli
  25. Kırşehir
  26. Kırklareli
  27. Kayseri
  28. Kastamonu
  29. İzmir
  30. İstanbul
  31. Hatay
  32. Gümüşhane
  33. Giresun
  34. Gaziantep
  35. Eskişehir
  36. Erzurum
  37. Erzincan
  38. Elazığ
  39. Diyarbakır
  40. Denizli
  41. Çorum
  42. Bursa
  43. Bolu
  44. Balıkesir
  45. Artvin
  46. Antalya
  47. Ankara
  48. Afyon
  49. Adıyaman
  50. Adana
  51. Futbol
  52. Spor Toto 1. Lig
  53. Spor Toto Süper Lig
  54. SÜPERLİG
  55. TFF 2. Lig
  56. TFF 3. Lig

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