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Spor Süper Lig ve 1. Lig'de yeni dönem! TFF'den maçlarda flaş değişiklik
Spor

Süper Lig ve 1. Lig'de yeni dönem! TFF'den maçlarda flaş değişiklik

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Süper Lig ve 1. Lig'de yeni dönem! TFF'den maçlarda flaş değişiklik

TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren Çoklu Top Sistemi uygulanmasına başlanmasını kararlaştırdı. UEFA organizasyonlarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan sistemle birlikte maçlarda topun oyuna daha hızlı girmesi ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda oyun temposunu artırmaya yönelik önemli bir değişikliğe imza attı.

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'in 12. haftasından, Trendyol 1. Lig'in ise 15. haftasından itibaren Çoklu Top Sistemi uygulanmaya başlanacak.

UEFA organizasyonlarında ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan sistemle birlikte maçlarda topun oyuna daha hızlı girmesi ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni uygulamaya göre top toplayıcılar, maç sırasında topu doğrudan futbolculara veremeyecek. Bunun yerine yalnızca saha kenarında önceden belirlenen alanlarda bulunan top istasyonlarına topları yerleştirmekle görevli olacak.

Futbolcular ise ihtiyaç duyduklarında bu istasyonlardan top alarak oyunu sürdürebilecek.

TFF'nin hayata geçireceği Çoklu Top Sistemi ile karşılaşmalardaki gereksiz beklemelerin azaltılması ve oyun akışının kesintiye uğramasının önlenmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulama, Süper Lig ve 1. Lig'de karşılaşmaların oynanış düzeninde önemli bir değişiklik getirecek.

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