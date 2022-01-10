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Spor Süper Lig tarihinde bir ilk!
Spor

Süper Lig tarihinde bir ilk!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Süper Lig tarihinde bir ilk yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sezonda hoca değişikliğine gitti

Yeniakit Publisher
2022-01-10 16:03:00 -
Süper Lig tarihinde bir ilk!

Son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılması sonrası ilginç bir istatistik dikkat çekti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Aslan da teknik direktörsüz kaldı.

Böyle bir sezon görülmedi

Süper Lig tarihinde daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üçünün birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gittiği başka bir sezon bulunmuyor.

Sergen Yalçın'la başladı

İlk olarak Beşiktaş'ta kötü gidişat sonrası Sergen Yalçın'la ayrılık kararı alınmıştı. Yalçın ile 5-0'lık Dortmund yenilgisinin ardından yollar ayrılmıştı.

Vitor Pereira ile devam etti

Fenerbahçe'de ise 2. Vitor Pereira dönemi kısa sürmüştü. Beşiktaş karşısında Kadıköy'de alınan 2-2'lik beraberlik sonrası tartışılan Portekizli çalıştırıcı gönderilmişti.

Son halka Fatih Terim

Beşiktaş ve Fenerbahçe'deki ayrılıkların ardından Galatasaray da 4. Fatih Terim dönemine son verdi. Ve böylece tarihte ilk kez üç büyük takım aynı sezonda hocasını değiştirdi.

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