Süper Lig takımı icradan satılık!

Hakem dövme, takımı sahadan çekme ve Riyad’da iptal edilen maçla marka değeri yerlerde sürünen Türk futbolunun hali içler acısı. FİFA’dan transfer yasağı alan Kayserispor icralık oldu. Alacaklılar paralarını alamayınca Kayseri Genel İcra Dairesi harekete geçti. Kayserispor markası 27 Şubat’ta 35 milyon liraya icradan satışa çıkarılacak. İlk ihalede alıcı çıkmazsa ikinci ihale 14 Mart tarihinde yapılacak. Teklifler açık arttırma şeklinde verilecek.

Halil Umut Meler’e Ankara’da yumruk atılması, İstanbulspor başkanının takımı sahadan çekmesi, Riyad’da iptal edilen süper kupa finali ile sarsılan Türk futboluna bir darbe de FİFA’dan gelmişti. FİFA’nın 7 futbol takımına transfer yasağı getirdi.

Süper Lig’de 7 takım ile birlikte yeni bir transfer yasağı gelen Kayserispor’da sular durulmuyor.

MedyaRadar’ın özel haberine göre Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından açılan ilanda; 'Kayserispor Futbol AŞ' ve bununla birlikte 'Kayserispor Store' ile 'Kayserispor Futbol Okulları' isimleri icradan satışa çıkarıldı.

AÇIK ARTTIRMA 20 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Artıma başlangıç tarihi 20 Şubat 14:41 olarak belirlendi. Bitiş tarih ise 27 Şubat 14:41 olarak açıklandı. İcra yoluyla satılacak olan isim hakkının yanında patentli olan Kayserispor Store ve Kayserispor Futbol Okulları isimleri de icradan satılacak.Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkartılan patentli 'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' ismi için belirlenen muhammen bedel ise 35 milyon TL oldu. İlan.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olan icra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41’de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41’de sona erecek. Teklifler online olarak verilecek. Bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Mart’ta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak.

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STORE VE FUTBOL OKULLARI DA SATIŞA ÇIKARILACAK

Yine aynı tarihler arasında Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak. Kayserispor Store ismi için muhammen bedel 4 Milyon TL olarak belirlenirken, Kayserispor Futbol Okulları ismi için ise muhammen bedel 8 milyon TL olarak belirlendi. Böylece üç marka için belirlenen rakam toplamda 47 milyon lira oldu. Satıştan gelecek paralar alacaklılara dağıtılacak.

FENERBAHÇE DE HACİZ GÖNDERMİŞTİ!

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Mame Thiam transferinden kaynaklanan 76 bin Euro'luk borcunu ödemeyen Kayserispor'a haciz göndermişti. İlk yarı itibariyle Kayserispor’un en değerli futbolcusu olan Thiam, ara transferde Pendikspor’a gitti.