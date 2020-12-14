Süper Lig sonuçları puan durumu
Süper Lig 13. hafta | Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen ekip Galatasaray oldu. 12. hafta Sivasspor Antalyaspor maçıyla noktalanacak. Futbolseverler 12. hafta sonuçlarını, puan durumunu ve gelecek hafta programını araştırıyor. Süper Lig 13. hafta programı | Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig 13. hafta programı | Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’de bu yıl 21 takım yer alıyor. Bu sebeple her hafta bir takım ligi bay geçiyor. Ligin 12. haftasında ligi Galatasaray bay geçti. Süper Lig’in 12. haftası Sivasspor Antalyaspor maçıyla noktalanacak. Peki, Süper Lig’de 13. hafta programı belli mi?
Süper Lig 12. hafta sonuçları
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 13. hafta