Süper Lig puan durumu | Süper Lig sonuçlar güncel
Süper Lig puan güncel | Süper Lig’de 5.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig günün maçları
Süper Lig’de 5. Hafta maçları devam ediyor. İşte, alınan sonuçlar haftanın programı ve puan durumu
Süper Lig puan durumu | Süper Lig sonuçlar güncel
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: 3-4
Altay-Göztepe: 2-1
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
19 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor
Not: Puan durumu biten maçların ardından güncellenmektedir. Bu sebeple tabloya tıklayınız.