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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig sonuçlar güncel
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig sonuçlar güncel

Süper Lig puan güncel | Süper Lig’de 5.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig günün maçları

Yeniakit Publisher
2021-09-18 15:06:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig sonuçlar güncel

Süper Lig’de 5. Hafta maçları devam ediyor. İşte, alınan sonuçlar haftanın programı ve puan durumu

Süper Lig puan durumu | Süper Lig sonuçlar güncel

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: 3-4

Altay-Göztepe: 2-1

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor

 

Not: Puan durumu biten maçların ardından güncellenmektedir. Bu sebeple tabloya tıklayınız.

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