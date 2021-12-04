Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın sonuçları
Süper Lig’de 15.hafta 3 Aralık Cuma günü başladı. Futbolseverler 15.haftada alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig’de 15.hafta Cuma akşamı başladı. Futbolseverler 15.haftada alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırıyor.
Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın sonuçları
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0
19.00 Galatasaray-Altay: 2-2
5 Aralık Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk