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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig’de 15.hafta 3 Aralık Cuma günü başladı. Futbolseverler 15.haftada alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2021-12-04 22:06:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig’de 15.hafta Cuma akşamı başladı. Futbolseverler 15.haftada alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırıyor.

Süper Lig puan durumu | Süper Lig haftanın sonuçları

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0

19.00 Galatasaray-Altay: 2-2

5 Aralık Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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