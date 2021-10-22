Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan
Süper Lig 10. hafta sonuçları | Süper Lig'de 10.hafta Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başladı. Futbolseverler maçın ardından oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 10.hafta Yeni Malatya – Altay maçıyla başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim?
Süper Lig puan durumu | Süper Lig güncel puan
Yeni Malatyaspor-Altay maçı saat 20.00’de başladı. Maç sonu erdiğinde puan durumu güncellenecektir.