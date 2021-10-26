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Spor Süper Lig puan durumu | Süper Lig 11.hafta
Spor

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 11.hafta

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 10.hafta tamamlandı. Futbolseverler 11.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig alınan sonuçlar puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:07:00 -
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 11.hafta

Süper Lig’de 11. Hafta 29 Ekim Cuma akşamı oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Peki, Süper Lig’de haftanın maçları neler?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 11.hafta

Süper Lig 10.hafta programı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

11. hafta programı

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

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