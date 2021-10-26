Süper Lig puan durumu | Süper Lig 11.hafta
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 10.hafta tamamlandı. Futbolseverler 11.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 11.hafta maçları ne zaman? Süper Lig alınan sonuçlar puan durumu
Süper Lig’de 11. Hafta 29 Ekim Cuma akşamı oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Peki, Süper Lig’de haftanın maçları neler?
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 11.hafta
Süper Lig 10.hafta programı
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0
Göztepe-Trabzonspor: 0-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-Galatasaray: 2-1
11. hafta programı
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)