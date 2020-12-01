Süper Lig puan durumu son haftanın maç sonuçları
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları. Süper Lig’de 10. Hafta maçları oynanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar futbolseverler tarafından canlı takip ediliyor. Süper Lig 10. hafta maç sonuçlarına bakacak olursak, Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş’a 3-4 yenildi. MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1, Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4 oldu. İşte Süper Lig 10. Hafta maç sonuçları.
Süper Lig’de 10. Hafta karşılaşmaları 27 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü-Trabzonspor ile başladı. İşte Süper Lig 10. hafta karşılaşma sonuçları:
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: 2-2
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 3-3
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 2-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 0-1
Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: 0-0
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları puan durumu