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Spor Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 8. hafta maç sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 8. hafta maç sonuçları

Süper Lig’de 8. haftanın heyecanı vardı. Futbolseverler Süper Lig’in 8. haftasında kıran kırana geçen karşılaşmalar sonrası puan durumunu merak ediyor. Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 yenerken, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor, bu sezon ilk galibiyetini aldı. Kocaelispor ise İstanbulspor'u 2-1 yendi. Peki Süper Lig maç sonuçları sonrası puan durumu ne oldu? Süper Li 8. hafta puan durumu.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:18:00 - 2021-10-03 11:19:42
Süper Lig puan durumu ne? Süper Lig 8. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe-GZT Giresunspor'u ağırladı. Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor, bu sezon ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 yendi. Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig 8. hafta maç sonuçları

Vavacars Fatih Karagümrük 3-1 Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor

İttifak Holding Konyaspor 1-1 Aytemiz Alanyaspor

Yukatel Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Göztepe 0-1 GZT Giresunspor

Beşiktaş 2-1 Demir Grup Sivasspor

Süper Lig puan durumu

Trabzonspor 18 puanla liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş 3 puan alarak 17 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin puanı ise 16.

Süper Lig 3 Ekim Pazar maç programı

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

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