Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 1.hafta puan
Süper Lig'de 2.hafta programı | Süper Lig'de 1. hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla noktalandı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim oldu?
Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 1.haftası sona erdi. Futbolseverler ilk hafta puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.haftayı kim lider bitirdi?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 1.hafta puan
Süper Lig’de 1.hafta sonuçları
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2
Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2
2. hafta programı
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep-Beşiktaş
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor