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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 1.hafta puan
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 1.hafta puan

Süper Lig'de 2.hafta programı | Süper Lig'de 1. hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla noktalandı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de lider kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 09:08:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 1.hafta puan

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 1.haftası sona erdi. Futbolseverler ilk hafta puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.haftayı kim lider bitirdi?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 1.hafta puan

Süper Lig’de 1.hafta sonuçları

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2

Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2

 

2. hafta programı

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep-Beşiktaş

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor 

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

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