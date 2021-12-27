Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta sonuçları
Süper Lig 20.hafta | Süper Lig’de 19.hafta ile birlikte ilk deve tamamlandı. Futbolseverler sezonunu ilk yarısında oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ilk yarıyı Trabzon kaç puanla lider bitirdi? Süper Lig 20.hafta
Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla sona erdi. Futbolseverler son hafta alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 20.hafta ne zaman?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta sonuçları
20. hafta
7 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor