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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta sonuçları

Süper Lig 20.hafta | Süper Lig’de 19.hafta ile birlikte ilk deve tamamlandı. Futbolseverler sezonunu ilk yarısında oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ilk yarıyı Trabzon kaç puanla lider bitirdi? Süper Lig 20.hafta

Yeniakit Publisher
2021-12-27 22:20:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta sonuçları

Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla sona erdi. Futbolseverler son hafta alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 20.hafta ne zaman?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 19.hafta sonuçları

20. hafta

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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