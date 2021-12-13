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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları

Süper Lig 17.hafta maçları | Süper Lig’de 16.hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig 17. Hafta programı

Yeniakit Publisher
2021-12-13 22:40:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları

Süper Lig’de 16.hafta pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlandı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynandı. İşte, Süper Lig’de haftanın sonuçları

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları

Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor:  1-4

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa:2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe:           3-1

raport TAV Antalyaspor-Trabzonspor:2-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor:       1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor:       2-6

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor:    4-2

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-0

Gaziantep FK-Fenerbahçe:         3-2

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