Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları
Süper Lig 17.hafta maçları | Süper Lig’de 16.hafta pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig 17. Hafta programı
Süper Lig’de 16.hafta pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlandı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynandı. İşte, Süper Lig’de haftanın sonuçları
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları
Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2
VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 1-4
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa:2-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-1
raport TAV Antalyaspor-Trabzonspor:2-1
Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 1-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-6
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 4-2
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-0
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-2