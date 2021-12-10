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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları

Süper Lig’de 16.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 16.haftada hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 16.hafta puan

Yeniakit Publisher
2021-12-10 22:58:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları

Süper Lig’de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kaldı. 16.hafta Altay-Hatayspor maçıyla başladı. Futbolseverler 16.haftada oynanan maçlar ve sonuçları merak ediyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları

Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2

11 Aralık Cumartesi

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

12 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

13 Aralık Pazartesi

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

Altay-Hatay maçı kaç kaç bitti? Altay-Hatay maçı ne oldu?
Altay-Hatay maçı kaç kaç bitti? Altay-Hatay maçı ne oldu?

Spor

Altay-Hatay maçı kaç kaç bitti? Altay-Hatay maçı ne oldu?

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