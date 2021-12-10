Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları
Süper Lig’de 16.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 16.haftada hangi maçlar oynanacak? Süper Lig 16.hafta puan
Süper Lig’de ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kaldı. 16.hafta Altay-Hatayspor maçıyla başladı. Futbolseverler 16.haftada oynanan maçlar ve sonuçları merak ediyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 16.hafta sonuçları
Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2
11 Aralık Cumartesi
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
13 Aralık Pazartesi
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe