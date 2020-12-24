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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 15. hafta
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 15. hafta

Süper Lig 14. hafta sonuçları | Süper Lig'de 14. hafta maçları bugün oynanacak Sivasspor-Gençlerbirliği, Kayserispor-Konyaspor, Ankaragücü-Beşiktaş ve Rizespor-Antalyaspor maçlarıyla tamamlanacak. Futbolseverler güncel puan durumunu ve bir sonraki haftanın programını merak ediyor. Peki, Süper Lig 15. hafta hangi gün oynanacak? | Süper Lig lider kim?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 08:10:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 15. hafta

Süper Lig’de 14. hafta heyecanı 22 Aralık Salı günü başladı. Salgın sebebiyle 2019-2020 sezonunda ligden hiçbir takım düşmedi. Bu sebeple Süper Lig 21 takımla oynanıyor. Bu sebeple her hafta bir takım ligi bay geçiyor. Ligin 14. haftasını Fatih Karagümrük bay geçti. 14. hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Süper Lig 14. hafta sonuçları

 

Süper Lig puan durumu güncel

Süper Lig 15. hafta

 

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